NATO-főtitkár: ebben az esetben azonnal mennek európai katonák Ukrajnába

A NATO-főtitkár az ukrán parlamentben mondott beszédet, amelyben azt is érintette, hogy van olyan forgatókönyv, amely szerint európai katonák mennek Ukrajnába.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek komoly katonai segítséget ígért Mark Rutte NATO-főtitkár (Fotó: ROB ENGELAAR / ANP MAG / ANP via AFP)

Fotó: ANP via AFP /

Mark Rutte arra figyelmeztetett, hogy a konfliktus befejezéséhez vezető békemegállapodás elérése nehéz döntéseket igényel. Mondta ezt a háromoldalú béketárgyalást megelőző napon. A katonai szövetség vezetője ismertette, hogy Kijevnek erős támogatásra van szüksége. Hozzátette, az Egyesült Államok, Európa és Kanada már jelezte készségét bizonyos biztonsági garanciák nyújtására.

Az Index szemlézte az ukrán RBK hírportál cikkét, amelyben azt írják:

Rutte egyértelművé tette, hogy amint megszületik a békemegállapodás, a segítséget vállaló szövetségesek fegyveres erői, légireje és haditengerészete azonnal megjelenik Ukrajnában, míg a többi NATO tagállam más formájában járul hozzá a támogatáshoz.

A hír röviddel azelőtt látott napvilágot, hogy Abu-Dzabiban újabb háromoldalú béketárgyalási fordulóra kerül sor Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével. Franciaország és az Egyesült Királyság január 6-án – a párizsi nyilatkozat aláírásával – megállapodott Ukrajnával arról, hogy a háború lezárását követően katonákat és fegyverzetet telepítenek az országba.



