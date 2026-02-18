Drónnal támadtak az oroszok Mikolajivkán: halottak

Az oroszok megtámadták a donyeck megyei Mikolajivkát, bombát dobtak a településre. Egy a város közelében történt dróntámadás következtében hárman haltak meg - írja a Ripost.
Az oroszok két bombát dobtak le a településre, 14 lakóépület, két oktatási intézmény és kulcsfontosságú létesítmények sérültek meg. Ezzel egyidejűleg drónokkal támadtak meg egy járművet, amely a szlovjanszki hőerőmű több munkatársát szállította.
Az ukrán energiaügyi minisztérium első energetikai miniszterhelyettese, Artem Nyekraszov ismertette a körülményeket.
Reggel egy orosz pilóta nélküli légijármű megtámadott egy járművet, amely a szlovjanszki hőerőmű munkatársait szállította. Sajnos hárman közülük meg is haltak
– tájékoztatott Nyekraszov február 17-én. A dróntámadás során a halottakon felül még egy ember megsérült, akit azonnal kórházba vittek. A tűzoltók eloltották a tüzet.
Nyekraszov arról is tájékoztatott, hogy az éjszaka során az oroszok kombinált támadást indítottak több megyében. Ennek következtében a Dnyipro, Odessza, Donyeck, Harkiv és Zaporizzsja területén élő lakosok közül sokan áram nélkül maradtak. Fűtéskimaradást jelentettek Szumiban is.
A miniszterhelyettes szerint már megkezdték a javító munkálatokat, az illetékesek dolgoznak azon, hogy ahol a biztonsági körülmények megengedik, visszaállítsák az áramot.
