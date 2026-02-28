Nagy Duett 2026Háborúellenes GyűlésOrosz-ukrán háború
Deák Dániel: Orbán Viktor egy esztergomi arénát töltött meg

PUBLIKÁLÁS: 2026. február 28. 15:20
Magyar PéterOrbán Viktor
Megjegyezte, ezzel szemben Magyar Péterre alig pár százan voltak kíváncsiak.
Deák Dániel legújabb posztjában arról ír, hogy míg Orbán Viktorra sokan kíváncsiak, Magyar Péterre alig.

Míg Orbán Viktor egy esztergomi arénát töltött meg, több ezer lelkes patriótával, addig Magyar Péterre alig pár százan voltak kíváncsiak Szigethalmon, ráadásul ezeknek az embereknek a többsége is odautaztatott aktivista volt.

- fogalmazott, és egy fotót is megosztott:

