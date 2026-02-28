Deák Dániel: Orbán Viktor egy esztergomi arénát töltött meg

Deák Dániel legújabb posztjában arról ír, hogy míg Orbán Viktorra sokan kíváncsiak, Magyar Péterre alig.
Míg Orbán Viktor egy esztergomi arénát töltött meg, több ezer lelkes patriótával, addig Magyar Péterre alig pár százan voltak kíváncsiak Szigethalmon, ráadásul ezeknek az embereknek a többsége is odautaztatott aktivista volt.
- fogalmazott, és egy fotót is megosztott:
