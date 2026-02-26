Az ungvári piacon fogták el az ukrán sorozók Miklóst, pedig felmentést kaphatott volna. Öt hónap múlva már nem élt

Az ungvári piacon kapták el Gyurik Mária fiát az ukrán sorozók, pedig felmentés kaphatott volna. Miklósnak édesanyja gondozójaként járt volna a felmentés a katonai szolgálat alól, de félt belépni a hadkiegészítő parancsnokság ajtaján, ezért inkább bujkált. Harminchat éves volt, amikor elesett a harcokban - írja a KISZÓ.

Az ungvári piacról hurcolták el Gyurik Mária fiát, Miklóst Forrás: KISZÓ

Az ungvári piacról hurcolták el Miklóst a sorozók

Az immár negyedik éve tartó orosz–ukrán háború számtalan család életét törte derékba. A frontvonalak mögött anyák, feleségek és gyermekek maradtak, akiknek mindennapjait a bizonytalanság és a veszteség határozza meg. Gyurik Mária is közéjük tartozik.

Mondták neki, hogy csak jelentkezzen be, mutassa meg a papírt. De ő azt felelte: Anyu, nem megyek, mert elvisznek. Félt, hogy elfogják. Aztán egyszer kiment az ungvári bolhapiacra, és ott megfogták. Beültették az autóba, bevitték a toborzóközpontba, másnap reggel pedig már vitték is tovább.

Mária fiát először Lembergbe vitték, rövid ideig volt ott, majd Szumi megyébe vezényelték, ahol egy falut kellett védeniük egy erdő közelében.

Azt mondta, ha jött drón, és dobtak nekik élelmet, akkor tudtak enni. Mikor a bátyjával beszélt, az mindig megkérdezte: Van mit enni? Ő meg azt mondta: Mikor hogy. De nem akarta, hogy én tudjam, ha nincs. Azt mondta: Anyunak ne mondd, hogy nincs mit enni, mert mérgelődni fog.”Havonta kétszer tudtunk csak beszélni.

2025 júliusában vitték el Miklóst, és november 13-án érte halálos találat. Öt hónappal azután, hogy elhurcolták.

"November 13-án telefonáltak a hadkiegészítő központból, hogy menjünk be, mert eltűnt. Írtunk kérvényt a rendőrségen, a toborzóközpontban is, majd arra kértek, hogy másnap vigyünk valamit a DNS-mintához. Akkor már éreztem, hogy nagy baj van. Elvittük a hajnyírógépét. Nem sokkal később szóltak, hogy megtalálták holtan. "

November 27-én a kórházban azonosították, december 2-án temették el. Miklós 36 éves volt, december 18-án töltötte volna be a 37-et.

"Elhozták a ruháit, minden csupa vér volt. Nem akartam megnézni. Nem akartam látni. Azt sem mondta meg senki, pontosan hogyan halt meg, kivel volt, mi történt ott az erdőben. Csak annyit tudok, hogy kiküldték őket, és többé nem jött haza. Most már itt van a közelemben. Ha kitekintek az ablakon, látom a sírját. Legalább tudom, hogy jó helyen van. Nekem ez számít. És annak örülök, hogy van reményünk a feltámadásra. Hiszem, hogy egyszer majd találkozunk a szeretteinkkel. Én csak ennek örülök, ez tart életben" - mondta el a lapnak az édesanya.