Árad a kamu: Magyar Péter hatalmasat hazudott az aláírásgyűjtésről

A Nemzeti Választási Iroda (NVI) hivatalos adatai szerint Magyar Péter biztosan hazudott a Tisza jelöltjei által gyűjtött aláírások számáról. A pártelnök azt állította, délig már több mint 250 ezer ajánlást gyűjtöttek országosan, azonban az NVI adataiból kitűnik, hogy ennek a számnak a mai napi hivatalos zárásig, délután 4 óráig is csak a jóval kevesebb mint fele, 110 ezer aláírás jött össze.
Magyar Péter nem arról híres, hogy gyakran mond igazat. Félrevezette már a választóit az Európai Parlamenti mandátuma átvétele, a mentelmi joga, a párt programja és számtalan más téma kapcsán is. Az Alapjogokért Központ a fentiek ismeretében is közérdekű adatigénylést nyújtott be a Nemzeti Választási Irodához. Az NVI adatai alapján pedig Magyar Péter most sem mondott igazat.
A hivatalos adatok szerint ugyanis a Tisza 16 óráig 13 806 darab ívet adott le, egy íven pedig legfeljebb 8 aláírás szerepelhet - a gyakorlatban általában kevesebb. Azonban ívenként 8 aláírással számolva is csak 110 448 ajánlást adhattak le, ami messze elmarad a nagy csinnadrattával bejelentett 250 ezertől. Ezzel szemben a Fidesz-KDNP 24 523 ívet adott le a mai nap, ami nagyságrendileg 196 ezer ajánlást jelent, ez közel 85 ezerrel több, mint a Tiszáé.
"A Tisza Párt kezdettől egy Brüsszelben túlfújt politikai lufi, amely a látszatról szól. Látszólag párt (miközben inkább digitális mozgalom), látszólag a magyarok mellett áll (miközben Brüsszel érdekeit képviseli), látszólag vezet a kutatásokban (holott valójában második), és látszólagos a programjuk is – bár ez utóbbiból a valóságos is kiszivárgott. Úgy látszik, hogy az ajánlásgyűjtés sem kivétel a látszatra alapuló politika alól: Magyar Péter alapvetése, hogy a valóság nem az, amit bizonyítani lehet, hanem az, amit kiír a Facebookra" - írta az Alapjogokért Központ.
