A Tisza Párt mélyen hallgat a Barátság kőolajvezeték elzárása kapcsán

tisza párt
PUBLIKÁLÁS: 2026. február 27. 10:09
Magyar PéterBarátság kőolajvezetékvolodimir zelenszkij
A Tisza Párt sem szól semmit a Barátság kőolajvezeték elzárásáról. Ez nem véletlen.
Bors
A szerző cikkei

Volodimir Zelenszkij nem válaszolt Orbán Viktor miniszterelnök felszólítására, de nem ő az egyetlen, aki hallgat a kérdésben. Az energiabiztonság védelme minden ember magyar érdeke, ezért is aggasztó, hogy a több hete elzárt Barátság kőolajvezeték kapcsán a Tisza Párt nem szól semmit - írja a Ripost.

Orbán Viktor; FICO, Robert
Fotó: Komka Péter / mediaworks archiv

Két tiszás politikus, Kapitány István és Bujdosó Andrea is hallgatott, amikor a Magyar Nemzet a Barátság kőolajvezeték helyzetéről kérdezte őket. Ráadásul a vezeték ellen indított dróntámadásra sem reagált a Tisza Párt. 

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ennek oka, hogy a Tisza Párt tudott az akcióról és bele is egyezett. Az ilyesfajta összejátszás a szavazatokban és a napirendi kérdésekben is látszik.

A Tisza Párt rendezett egy szavazást, arról, hogy támogatják-e Ukrajna EU tagságát. Támogatták. Akkor hogy fognak nemet mondani? Hogy mondanának neki nemet, ha ők finanszírozzák őket, ők szervezik a kampányukat? Ez nyílt összejátszás, az ukránok nyíltan beszélnek arról, hogy azon dolgoznak, hogy leváltsák a magyar kormányt

– fogalmazott Orbán Viktor miniszterelnök. Ezért sem véletlen, hogy a tiszások nem kommentálják az eseményeket, még akkor sem, ha a magyaroknak kedvezőtlen ez a helyzet. Hiszen az ukránokkal pártjára álltak, akik ukránbarát kormányt akarnak Brüsszellel szövetségben Magyarországon, ezért a káosz a céljuk a választások előtt, még akkor is, ha a magyar emberek innák meg a levét ennek. Ezt azonban a nemzeti kormány nem hagyja, Orbán Viktor ma Robert Fico szlovák miniszterelnökkel tárgyalt a lehetséges válaszlépésekről. Lázár János csütörtökön felszólította Magyar Pétert, hogy álljon ki a hazája mellett végre...

 

 

