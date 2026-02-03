A hajlandók koalíciója katonákat küldene Ukrajnába - Európa háborúba léphet Oroszországgal

Január elején a hajlandók koalíciója csúcstalálkozót tartott, amelyen Franciaország és Nagy-Britannia közös szándéknyilatkozatot írt alá. Ebben vállalták, hogy egy orosz–ukrán tűzszünet aláírása után katonákat vezényelnek Ukrajnába. Az aláírt szándéknyilatkozat szerint két NATO-tagország katonákat telepítene Ukrajnába, az oroszok pedig korábban egyértelművé tették, hogy legitim célpontnak tekintenék azokat. Ezzel kiéleződne a konfliktus Európa és Oroszország között - írja a Ripost.
Az Financial Times információi szerint az európai és amerikai döntéshozók egy összetett mechanizmusról egyeztettek, amely az orosz–ukrán tűzszüneti megállapodás aláírása után lépne működésbe. A vonatkozó források elmondták, hogy egy orosz részről elkövetett jogsértés esetén már 24 órán belül válaszlépések indulnának.
A diplomáciai figyelmeztetés, valamint az ukrán fellépés sikertelenségének esetén a hajlandók koalíciója által biztosított katonai erő avatkozna be. Franciaország és az Egyesült Királyság január 6-án, a párizsi nyilatkozat aláírásával már megállapodott Kijevvel arról, hogy a háború lezárása után katonákat és haditechnikát telepítenek Ukrajnába.
Amennyiben a tűzszünet-sértés nagyobb támadássá fajulna, akkor az első incidens után 72 órán belül nyugati katonai támogatással és amerikai háttértámogatással összehangolt fellépésre kerülne sor Oroszország ellen.
Az információk éppen az Abu-Dzabiban esedékes újabb háromoldalú egyeztetés előtt kerültek napvilágra. Ezen az egyeztetésen részt vesznek Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok képviselői is. Korábban Volodimir Zelenszkij elnök arról is beszámolt, hogy a Washingtonnal kötendő biztonsági garanciákról szóló megállapodás elkészült.
