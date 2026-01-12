Fidesz-kongresszusHavazásTisza-AdóGolden Globe 2026
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
-2°C Székesfehérvár

Ernő névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: Nálunk nincs lapítás, nincs sunnyogás

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 12. 13:32
Fidesz-kongresszusminiszterelnök
Orbán Viktor kiemelte, 106 erős jelöltjük van.
Bors
A szerző cikkei

"106 erős jelöltünk van. Nálunk nincs lapítás, nincs sunnyogás" - jelentette ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében, amely a szombati Fidesz-kongresszus alapján készült.

Orbán Viktor 2026_01_10 Budapest fidesz kongresszus szelfi vége
Fontos bejelentést tett Orbán Viktor / Fotó: MW

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Mi büszkén kérünk felhatalmazást újabb 4 évre

- tette hozzá a miniszterelnök.

Mutatjuk a videót!


 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu