Orbán Viktor: Nálunk nincs lapítás, nincs sunnyogás

"106 erős jelöltünk van. Nálunk nincs lapítás, nincs sunnyogás" - jelentette ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében, amely a szombati Fidesz-kongresszus alapján készült.
Mi büszkén kérünk felhatalmazást újabb 4 évre
- tette hozzá a miniszterelnök.
Mutatjuk a videót!
