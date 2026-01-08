Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Orbán Viktor: Magyarország migránsmentes ország, és az is marad

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 13:39
Orbán Viktor kiemelte: ebből nem engedünk.
"Magyarország migránsmentes ország, és az is marad. Ebből nem engedünk!" - írta nemrég a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Ezt mondta el Orbán Viktor / Fotó: Miniszterelnöki Kommunikációs Főosztály/Fischer Zoltán

 

Nekünk nem migránsaink lesznek, hanem franciáink, németeink meg olaszaink. Nem árulok el titkot, beszéltem erről, hogy június 12-ével hatályba lép a migrációs paktum. Ez teljesen ellentétes Magyarország érdekeivel. Aki be akar valaha is jutni Magyarországra, kint kell ezt megvárni, és ha pozitív a döntés, akkor lehet bejönni. Ez a kulcsa mindennek, ezt nem szabad feladni. Aki ezt feladta, az mind rajtavesztett. Ha beengeded, nem tudsz tőlük szabadulni. Közép-Európa migránsmentes lesz, nem lesz bevándorlótérség. Míg Nyugat-Európa migránsbarát és bevándorlótérség lesz, és együtt kell élnünk, és ezt hogyan tudjuk megoldani, ez a jövő egyik nagy kérdése. A következő 10-15 évben elég jelentős igény lesz majd arra, hogy Nyugat-Európából nem migránsok, hanem bennszülött európaiak, a szabad mozgás lehetőségét kihasználva Magyarországon dolgozzanak és Magyarországon éljenek

- mondta el a kormányfő.

Mutatjuk Orbán Viktor videóját!

 

 

