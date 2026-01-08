Dudás MikiHavazásTisza-Adó14. havi nyugdíj
Figyelmeztetést adott ki Orbán Viktor: nincs még vége

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 08. 15:35
Orbán Viktor továbbra is azt kéri: vigyázzunk egymásra.
"Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége!" - írta nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, mialatt felhívta a figyelmet arra, az időjárás előreláthatóan a következő napokban sem fog enyhülni.

Orbán Viktor
Orbán Viktor továbbra is azt kéri, vigyázzunk egymásra / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Erre figyelmeztetett Orbán Viktor

A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!

- tette hozzá a kormányfő.

 

 

