Figyelmeztetést adott ki Orbán Viktor: nincs még vége

"Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége!" - írta nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, mialatt felhívta a figyelmet arra, az időjárás előreláthatóan a következő napokban sem fog enyhülni.

Orbán Viktor továbbra is azt kéri, vigyázzunk egymásra / Fotó: Orbán Viktor / Facebook

Erre figyelmeztetett Orbán Viktor

A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!

- tette hozzá a kormányfő.