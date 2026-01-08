Figyelmeztetést adott ki Orbán Viktor: nincs még vége

"Köszönet a hóhelyzetben dolgozók eddigi munkájáért! Nincs még vége!" - írta nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor, mialatt felhívta a figyelmet arra, az időjárás előreláthatóan a következő napokban sem fog enyhülni.
A következő napokban is lehet számítani hófúvásra, ónos esőre. Vigyázzunk egymásra!
- tette hozzá a kormányfő.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.