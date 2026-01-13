Orbán Viktor: 89 nap és eljön a győzelem

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett, amiben ő is elmondja, hogy hazánkban április 12-én lesznek a választások.
Hogy mennyit kell aludni a választásokig? A felét…
89 nap és eljön a győzelem.
– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.