Orbán Viktor: 89 nap és eljön a győzelem

PUBLIKÁLÁS: 2026. január 13. 20:41
Fontos videót tett közzé Orbán Viktor.

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett, amiben ő is elmondja, hogy hazánkban április 12-én lesznek a választások.

Hogy mennyit kell aludni a választásokig? A felét… 💤😎

89 nap és eljön a győzelem.

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.

