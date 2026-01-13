Orbán Viktor: 89 nap és eljön a győzelem

Magyarország miniszterelnöke, Orbán Viktor egy új videóval jelentkezett, amiben ő is elmondja, hogy hazánkban április 12-én lesznek a választások.

Orbán Viktor

Hogy mennyit kell aludni a választásokig? A felét… 89 nap és eljön a győzelem.

– írta Orbán Viktor az alább megtekinthető videóhoz.