Deák Dániel: Pulai szomorkodik: elmúltak a „mézes hetek”!

"Pulai szomorkodik: elmúltak a „mézes hetek”!" - írta a közösségi oldalán Deák Dániel, ahol egy videót is megosztott.
Elmúltak a mézes hetek - így fogalmaznak a baloldali közvélemény-kutatók, akik már kénytelenek elismerni, hogy bizony a Fidesz erősödik
- jelentette be Deák Dániel, kiemelve, nemcsak Pulai András látja így, hanem már a Tiszás Závecz Tibor is.
Mutatjuk a videót!
