Deák Dániel: Pulai szomorkodik: elmúltak a „mézes hetek”!

Deák Dániel
PUBLIKÁLÁS: 2026. január 07. 11:41
TiszaFidesz
Ezt mondta el Deák Dániel.
Bors
A szerző cikkei

"Pulai szomorkodik: elmúltak a „mézes hetek”!" - írta a közösségi oldalán Deák Dániel, ahol egy videót is megosztott.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője / Fotó:  Forrás: MW

Ezt mondta Deák Dániel

Elmúltak a mézes hetek - így fogalmaznak a baloldali közvélemény-kutatók, akik már kénytelenek elismerni, hogy bizony a Fidesz erősödik

- jelentette be Deák Dániel, kiemelve, nemcsak Pulai András látja így, hanem már a Tiszás Závecz Tibor is.

Mutatjuk a videót!

 

 

 

