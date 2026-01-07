Deák Dániel: Pulai szomorkodik: elmúltak a „mézes hetek”!

"Pulai szomorkodik: elmúltak a „mézes hetek”!" - írta a közösségi oldalán Deák Dániel, ahol egy videót is megosztott.

Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője / Fotó: Forrás: MW

Ezt mondta Deák Dániel

Elmúltak a mézes hetek - így fogalmaznak a baloldali közvélemény-kutatók, akik már kénytelenek elismerni, hogy bizony a Fidesz erősödik

- jelentette be Deák Dániel, kiemelve, nemcsak Pulai András látja így, hanem már a Tiszás Závecz Tibor is.

