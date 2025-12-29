Zelenszkij ezért akarja mindenáron folytatni a háborút - egy magyar film buktatja le!

Ábrahám Róbert online elérhető dokumentumfilmje, a Monaco hadtest olyan összefüggéseket tár fel tényszerűen, amelyeknek bizonyos elemeit már eddig is sejtettük, de végre most összeáll a teljes kép! Nem véletlen, hogy még Orbán Viktor is a film megtekintésére hívta fel a figyelmet Facebook-oldalán. A Kormányfő üzenetében arra utal, amire a film is: Zelenszkijt a nyugati elit juttatta hatalomra. "Elég egy rossz döntés. Egy bábot ültetnek egy ország élére, és onnan a háború tönkretesz mindent". A dokumentumfilm kendőzetlen őszinteséggel tárja fel a háború mögött álló valós okokat. Amiket nem a fronton, hanem a Francia Riviérán kell keresnünk... - írja a Ripost.

Zelenszkij és a korrupt ukrán elit nem hősiességből támogatja mindenáron a háború folytatását / Forrás: MW

Lehull a lepel Zelenszkij valós motivációjáról

Ábrahám Róbert Monaco hadtest című dokumentumfilmje azokat az összefüggéseket tárja fel tényszerűen, amelyek a háború folyatása, Zelenszkij európai elit által való finanszírozása és az ukrán korrupció között állnak fent. A film során kiderül: nincsenek véletlenek, hanem a különböző elemek egy tudatosan eltitkolt rendszert képeznek.

Orbán Viktor kormányfő a közösségi oldalán ajánlja a dokumentumfilmet:

Miközben Ukrajnában a fronton a szegények ágyútöltelékként halnak meg, az ukrán elit elképesztő luxus életet él Monacoban, ráadásul abból a pénzből, amit az Európai Uniótól, azaz a magyar adófizető állampolgároktól kapnak.

Ma már szinte lehetetlen úgy végigsétálni Monacoban, hogy öt percen belül ne jöjjön szembe egy ukrán luxusautó.

Gyakorlatilag az egész film azt mutatja be, hogy 2022 óta, a háború kitörése óta nagy létszámban jelentek meg újgazdag ukránok Monacoban

-mondta el a Borsnak Ábrahám Róbert, a film rendezője.

Kihangsúlyozta:

A mainstream média erről eddig trükkösen hallgatott és mindenkit oroszpártinak nevezett, nem csak azt, aki benne van, hanem azt is, aki kérdezni mert róla.

