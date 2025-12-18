"újra együtt" - vajon kivel tárgyalt külön Orbán Viktor?

Miközben nagyüzemben folyik a vita Brüsszelben Ukrajnáról és a nekik szánt uniós támogatásról, Orbán Viktor elárulta, zárt ajtók mögött különböző csoportok külön paktumokat és megállapodásokat próbálnak tető alá hozni, igyekeznek közelíteni az álláspontjaikat.
Orbán Viktor a Facebookra feltöltött képe alapján Robert Ficóval és Andrej Babis-csal külön megbeszélést folytatott az EU-csúcson.
