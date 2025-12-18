Tisza párti szimpatizáns bíró tiltaná be a Borsot?

Mint ismeretes, Magyar Péter és a Tisza Párt jogi lépéseket kezdeményezett, hogy a bíróság tiltsa be a Bors Tisza-adócsomagot elemző, pro és kontra véleményeket megszólaltató különszámát.
A Tisza párt ügyvédjének hétfő este küldött indítványára és Magyar Péter Facebook-üzenete után tegnap délután már a mai napra, 14.15-re személyes meghallgatást rendelt el az ügyben a Fővárosi Törvényszék egyik bírája. Az ügy lényege, hogy Magyar Péter jóhírnév megsértésére hivatkozva akarná betiltatni a Bors terjesztését.
Véleményünk szerint a Tisza Párt ezzel a lépésével a sajtószabadságra támadt. A nyílt vita helyett – miközben a Bors pro és kontra érveket sorakoztat fel a Tisza-adócsomag mellett és ellen – Magyar Péter bírósági eszközökkel akarja elnémítani a sajtót, a legrosszabb diktatúrák módszereit követve.
Emellett – ami még inkább felháborítóvá teszi az ügyet – elfogultságról is szó lehet.
A Bors információi szerint az ügyet tárgyaló bíró neve szerepel a Tisza Párttal kapcsolatot ápoló bírók között. Ha így van, várható-e a Fővárosi Törvényszéktől tárgyilagos és pártatlan döntés?
