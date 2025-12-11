Nem engedjük, hogy Brüsszel és a Tisza Párt migránsországot csináljon belőlünk!

Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 11. 10:45
migrációBrüsszel
Tényleg azt akarjuk, hogy az legyen nálunk, mint az EU országaiban?

"Nem hagyjuk, hogy Brüsszel a Tisza párttal karöltve Magyarországból migránsországot csináljon! Soha nem engedjük be őket!" – üzente közösségi oldalán, videós posztban a Fidesz. 

Mint ismert, Orbán Balázs a december 6-ai Háborúellenes Gyűlésen arról beszélt a migráció kapcsán: Magyarországon még mindig arról folyik a vita, hogy 2015-ben jó döntés volt-e, hogy az ország lezárta a határait vagy sem. Erről már Európában nem beszélnek. Európában már mindenki számára nyilvánvaló, hogy Magyarország jó döntést hozott, hogy lezárta a határait

A Fidesz videója egyértelművé teszi: most a Tisza Párt Brüsszellel karöltve épp azt a hibát akarja elkövetni, amit Európában (rajtunk kívül) mindenki elkövetett. Ennek pedig láttuk, milyen következményei lennének. 

Vajon 10 év múlva rá fogunk ismerni a saját országunkra?

 – ezt a kérdést kell feltennünk. Sajnos sok európai országban már most egyértelmű nem a válasz: olyan radikális változások következtek be a migráció hatására, amire talán senki sem számított.

 

