Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
4°C Székesfehérvár

Tamás névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Csípős halászlé még erősebb témákkal

szalay - bobrovniczky kristóf
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 19:24
bárdosi sándorschóbert norbi
Szalay-Bobrovniczky Kristóf a halászléről, és sok másról beszélgetett Schóbert Norbival és Bárdosi Sándorral.
Bors
A szerző cikkei

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Schóbert Norbi kérdésére elárulta, ő mindent csípősen szeret, még a gesztenyepürét is erős Pistával eszi. Ebéd közben persze kell is a könnyed beszélgetés, de aztán komolyabb téma is előkerült. 

Bárdosi Sándor elmondta, a legfontosabb üzenet számára most, hogy "nem kell nekünk ez a háború, de szerintem egész Európának nem kell ez". 

Egyrészt drága, másrészt emberéletben is drága 

- tette hozzá.

Schóbert Norbi megjegyezte, ez egy nagyon nehéz téma, mert érzése szerint ez a mai generációt és a vele egyidőseket nem igazán érdekli, és nem igazán foglalkoznak vele. De, erre is van megoldás, hogy mi, az kiderült a videóból:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu