Szalay-Bobrovniczky Kristóf: Csípős halászlé még erősebb témákkal

Szalay-Bobrovniczky Kristóf Schóbert Norbi kérdésére elárulta, ő mindent csípősen szeret, még a gesztenyepürét is erős Pistával eszi. Ebéd közben persze kell is a könnyed beszélgetés, de aztán komolyabb téma is előkerült.

Bárdosi Sándor elmondta, a legfontosabb üzenet számára most, hogy "nem kell nekünk ez a háború, de szerintem egész Európának nem kell ez".

Egyrészt drága, másrészt emberéletben is drága

- tette hozzá.

Schóbert Norbi megjegyezte, ez egy nagyon nehéz téma, mert érzése szerint ez a mai generációt és a vele egyidőseket nem igazán érdekli, és nem igazán foglalkoznak vele. De, erre is van megoldás, hogy mi, az kiderült a videóból: