Rogán Antal: a Tisza programjában az van, amit a baloldal mindig szokott csinálni, megszorítás

Rogán Antal azt mondta, az egyik gondolkodásmód az, amit a magyar kormány képvisel 15 éve: ami megjelenik az energiapolitikában, a reálbérek változásában, abban, hogy a munkahelyteremtésre koncentrál a gazdaságpolitika, hogy a munkát terhelő adókat csökkentették, tehát az alacsonyan tartott személyijövedelemadó-kulcsban, a családtámogatásokban.





A miniszter felidézte: családtámogatásokra 2010-ben 935 milliárd forintot fordítottak, 2025-ben ez az összeg 3776 milliárd forint, tehát gyakorlatilag a négyszerese. "És ez most a családi adócsökkentés plusszal, ami ugye már a megduplázását jelenti a gyermekek után járó adókedvezménynek, és azzal, hogy a kétgyermekes, 40 év alatti anyák belépnek az adómentesek körébe a háromgyerekesek után, az ezt még tovább fogja növelni" - fűzte hozzá.

A nemzeti kormány politikája alternatívájának nevezte azt a tipikus régi baloldali megszorító politikát, amit "azok az arcok képviseltek, akik már a Bokros-csomagot is írták, és ma is itt vannak, és ma is ugyanazt az elvet követik, és szerintem a Tisza Párt mögött gyakorlatilag ez az elit húzódik meg".



Rogán Antal szerint ez az elit azt a gazdaságpolitikát diktálná, amit régen is csinált, és "amit az a Tisza-csomag, ami a nyilvánosság elé került, az nagyon szépen tükröz". Számítások szerint ha ezt a Tisza-csomagot valaki életbe léptetné, az mintegy 7250 milliárd forintos megszorítást jelentene. Ennek kicsivel több mint a felét, 3700 milliárd forintot a vállalatok, 3500 milliárd forintot a lakosság fizetne - jelezte.



A miniszter a részletekről szólva kifejtette: a progresszív személyi jövedelemadó bevezetésével a munkából szerzett jövedelmet nagyobb összeggel adóztatnák, ami 350 milliárd forintos adóemelést jelentene. Ez a feketén adott bér, az adóelkerülés visszajöveteléhez vezetne - jegyezte meg, felidézve, hogy egy-két évvel azután, hogy bevezették az egykulcsos személyi jövedelemadót, a bevételek valójában nem csökkentek. Ha az adózás egyszerű, és gyakorlatilag az ember akkor fizet többet, ha többet keres, és nincs benne semmiféle progresszivitás, akkor nem éri meg az adóeltitkolás - fűzte hozzá.



Rogán Antal felsorolása szerint az adókedvezmények kivezetése 200 milliárd forintos megszorítást jelentene, ha a gyed megszűnne, az 457 milliárd forintos megszorítás lenne, de a nyugdíjakban is "nagyon durva lépéseket terveznek".



A miniszterelnök kabinetfőnöke azt mondta, Brüsszel elvárása beszedni a pénzt, mert egyrészt ki kellene vezetni a bankadót, a tranzakciós illetéket, a multinacionális kereskedelmi cégek adóját. Ez 2000-3000 milliárd forintos kiesés lenne a költségvetésből, amit be kell gyűjteni az emberektől. Másrészt pedig elő kell teremteni azt a pénzt, "amit nekünk egyébként ki kell fizetnünk Ukrajnának, mert az európai politika, ma a brüsszeli politika arról szól, hogy 135 milliárd eurót oda kell adni Ukrajnának. Ennek a ránk eső része, jobbról számolom, balról számolom, az egy olyan 1300-1500 milliárd forint minimum, amit egyébként Magyarországnak kellene ebbe befizetni" - mondta, hozzátéve: "mi ezt a tervet ellenezzük és azt mondjuk", ha a többi európai ország akarja, akkor csinálja.



"Önkéntes alapon tőlünk működhet, de mi ebbe nem vagyunk hajlandók beszállni" - jelezte.



Rogán Antal kijelentette: a Tisza mögött ugyanaz a baloldali elit van, amellyel már korábban is szembenéztek. "A program atyjai, Lengyel László és Felcsuti Péter már a Pénzügykutató munkatársaként vagy éppen bankárként a Bokros-csomag megszületésekor is közreműködtek. "Aztán részük volt a Bajnai-féle megszorítócsomag propagálásában és kidolgozásában is (...), ugyanezek az emberek alkotnak programot most is" - fejtette ki, megjegyezve: nincs a Tisza Párt mögött egy másik elit, "ugyanaz a baloldali elit van, amelyikkel egyszer már 2010 előtt szembenéztünk, és akiket az ország gyakorlatilag 2010-ben egy elég határozott szavazással menesztett".



A miniszter szerint a választás nagyon egyszerű: azt kell végiggondolni, hogy vissza akarnak-e térni a baloldali elit által diktált gazdaságpolitikához, amit gyakorlatilag a Tisza kínál, Brüsszellel tetézve, vagy Magyarország számára a szuverén gazdaságpolitika, a családok támogatása, az egyszerű adórendszer, a vállalkozásbarát adópolitika az érték.



Ezeket az értékeket meg kell tartani, meg kell megvédeni, amit úgy lehet, ha "a Tisza adóelképzeléseire nemet mondunk", nemet mondani pedig a választáson kell majd valamikor áprilisban vagy májusban - jelezte a miniszter.



Rogán Antal arra is utalt, hogy Európa, Brüsszel ma nem a béke mellett, hanem Ukrajna mellett lobbizik. Orbán Viktor miniszterelnök ugyanakkor mindig a magyar érdekeket képviseli Brüsszelben, Washingtonban és Moszkvában is - fűzte hozzá a miniszter.