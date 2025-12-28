Piros lap? Verekedés? Orbán Viktor minden titkot elárult a focista korszakából

Orbán Viktor a Facebookra feltöltött legfrissebb videójában a sportmúltjáról osztott meg részleteket. Kiderült, hogy középcsatárként, 9-es mezben kezdte focista karrierjét, de "ahogy öregedett", végigment több poszton is.
Piros lapot sosem kapott focista pályafutása alatt, viszont balhéban ő is részt vett. Elcsaltak tőlük ugyanis egy nagyon fontos meccset és ott bizony egymásnak feszültek az ellenfelek.
