„Kimaxoljuk…” – Orbán Viktor nem mindennapi fotót tett közzé

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 12:01
adventkormányfotó
A kormányfő érdekes fotóval üzent a követőinek.
Bors
A szerző cikkei

Kimaxoljuk - azért még mára is maradt feladat - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor

A miniszterelnök bejegyzéséhez egy fotót is posztolt, amelyen egy, „Az idei utolsó” felirat mellett egy adventi koszorú is látható, mind a négy gyertyával meggyújtva, a háttérben pedig a kormány tagjai láthatóak egy asztalnál.

Orbán Viktor: Idei utolsó

