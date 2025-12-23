„Kimaxoljuk…” – Orbán Viktor nem mindennapi fotót tett közzé

Kimaxoljuk - azért még mára is maradt feladat - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
A miniszterelnök bejegyzéséhez egy fotót is posztolt, amelyen egy, „Az idei utolsó” felirat mellett egy adventi koszorú is látható, mind a négy gyertyával meggyújtva, a háttérben pedig a kormány tagjai láthatóak egy asztalnál.
