Orbán Viktor: Porszívózás helyett kormányülés! – videó

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor kedd reggel arról írt a közösségi oldalán, hogy hamarosan kezdődik az év utolsó kormányülése. A kormányfő úgy fogalmazott:

Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó. Furcsa évünk volt. Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.

Most pedig egy videót is megosztott a kormányülésről, amelyhez azt írta:

Porszívózás helyett kormányülés!

Orbán Viktor ezzel a videóban elhangzott, vicces megjegyzésére utalt, miszerint:

A mai kormányülés legfontosabb célja, hogy egyikőtöknek se kelljen segíteni otthon a porszívózásban.

