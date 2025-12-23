KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Porszívózás helyett kormányülés! – videó

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 11:14
porszívózáskormányülésvideó
Orbán Viktor elárulta, mi a mai kormányülés legfontosabb célja.
Bors
A szerző cikkei

Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor kedd reggel arról írt a közösségi oldalán, hogy hamarosan kezdődik az év utolsó kormányülése. A kormányfő úgy fogalmazott:

Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó. Furcsa évünk volt. Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút. Ennek ellenére itthon minden tervünket végrehajtottuk, amelyeket még a béke reményében tűztünk ki célul.

Most pedig egy videót is megosztott a kormányülésről, amelyhez azt írta:

Porszívózás helyett kormányülés!  

Orbán Viktor ezzel a videóban elhangzott, vicces megjegyzésére utalt, miszerint:

A mai kormányülés legfontosabb célja, hogy egyikőtöknek se kelljen segíteni otthon a porszívózásban.

Orbán Viktor: Porszívózás helyett kormányülés!  

 

