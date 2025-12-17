Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Visszatért a mi hősünk!

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 17:46
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor.
Bors
Friss videót osztott meg a hírcsatornáján Orbán Viktor, az oldalán Andrej Babis cseh miniszterelnökkel.

Orbán Viktor
Új videóval jelentkezett Orbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor Facebook oldala

Ezt mondta el Orbán Viktor

Visszatért a mi hősünk! Andrej Babis visszatért, Európa egyik legnagyobb harcosa, aki soha nem adja fel. Soha nem köt kompromisszumot az észérvek ellenében, és aki megcsinálta azt a bravúrt, hogy bár a Nemzetközi Közösség négy sikeres konzervatív kormányzási időszak után kitolta őt a hatalomból, négy év után visszatért és győzött

- mondta el Orbán Viktor, kiemelve, hogy Andrej Babis volt korábban Európa legjobb pénzügyminiszter is, aki csodát tett a cseh gazdaságban és a magyarok barátja. 

 

 

