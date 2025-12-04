Orbán Viktor a hírcsatornáján elmondta, hogy aláírt egy dokumentumot, amely a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról szól. A 2026-os évtől a minimálbér így 11 százalékkal emelkedik, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal. – Január 1-től így összesen hétszázezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk – jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról

– Az volt az előfeltétele a mai eseménynek, hogy legyen megállapodás – jelezte mai sajtótájékoztatóján Orbán Viktor, amit a 2026-os bérmegállapodás aláírása után tartottak. A miniszterelnök köszönetet is mondott azért, hogy itt lehet. – Szeretnék gratulálni azoknak, akik a megállapodást tető alá hozták, a munkaadóknak és a munkavállalóknak – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, a nagy terveiktől ez a mai megállapodás, mely szerint 11 százalékkal nő jövőre a minimálbér, és 7 százalékkal a garantált bérminimum, nem tér el, ezért jó szívvel adja a kormány is rá az aláírását.

A sajtótájékoztató itt tekinthető meg: