Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
6°C Székesfehérvár

Barbara, Borbála névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 04. 10:31 / FRISSÍTÉS: 2025. december 04. 10:41
bérminimumkormányfő
Orbán Viktor közös sajtónyilatkozatot tart Zs. Szőke Zoltánnal, az Általános Fogyasztási Szövetkezetek és Kereskedelmi Társaságok Országos Szövetségének elnökével és Palkovics Imrével, a Munkástanácsok Országos Szövetségének elnökével.
Bors
A szerző cikkei

Orbán Viktor a hírcsatornáján elmondta, hogy aláírt egy dokumentumot, amely a 2026-os minimálbérről és a garantált bérminimumról szól. A 2026-os évtől a minimálbér így 11 százalékkal emelkedik, a garantált bérminimum pedig hét százalékkal. – Január 1-től így összesen hétszázezer család jövedelme nő biztosan, és akkor a megemelt családi kedvezményekről még nem is beszéltünk – jegyezte meg a kormányfő.

Orbán Viktor sajtótájékoztató a bérmegállapodásról
Orbán Viktor sajtótájékoztatót tart a bérmegállapodásról 
Fotó: MW

 – Az volt az előfeltétele a mai eseménynek, hogy legyen megállapodás – jelezte mai sajtótájékoztatóján Orbán Viktor, amit a 2026-os bérmegállapodás aláírása után tartottak. A miniszterelnök köszönetet is mondott azért, hogy itt lehet. – Szeretnék gratulálni azoknak, akik a megállapodást tető alá hozták, a munkaadóknak és a munkavállalóknak – fogalmazott Orbán Viktor. Mint mondta, a nagy terveiktől ez a mai megállapodás, mely szerint 11 százalékkal nő jövőre a minimálbér, és 7 százalékkal a garantált bérminimum, nem tér el, ezért jó szívvel adja a kormány is rá az aláírását. 

 

Cikkünk folyamatosan frissül...

A sajtótájékoztató itt tekinthető meg:

 

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu