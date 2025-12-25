KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
"Alakul a csapat" – Ritka pillanat, együtt Orbán Viktor unokái

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 25. 19:17
A miniszterelnök a családdal tölti a karácsonyt. A hat unokából néggyel közös fotó is készült.

Orbán Viktor, aki karácsony alkalmával korábban azt üzente a családoknak, hogy szeretné, ha a magyarok a vesztes XX. század után győztesként tudnának magukra tekinteni, amit pedig elértek, legyen az az élet bármely területén, azt ne becsüljék le, most a maga családját is megmutatta közösségi oldalán. Egész pontosan négy unokáját a hatból. "Alakul a csapat" – írta a fotóhoz, mellyel áldott, békés karácsonyt kívánt mindenkinek.

Természetesen az ifjak arcát nem láthatjuk, hiszen közszereplőként a miniszterelnök nagyon is tudja, hogy a gyerkőcök magánéletét védeni kell – ugyanakkor kétségtelenül így is nagyon megható, ahogy az unokák névre szóló mezeikben közösen átölelik a nagypapájukat.

 

