Orbán Viktor minden magyar családnak üzent karácsonyra

Facebook-oldalán osztott meg Orbán Viktor egy videót, melyben egy korábbi interjú során arra a kérdésre válaszolt, mit üzenne karácsony alkalmával a magyar családoknak.
Békesség
– vágta rá rögtön a miniszterelnök.
"Azt javaslom, azt értsük meg, amit az írásból is tanulunk, hogy szeresd felebarátodat, mint tenmagadat. Ennek a mondatnak azt a részét tartom most fontosnak, hogy magunkat is szeretni kell! De az önszeretet nem önimádat! Az önszeretet olyasmi, hogy megbecsüljük, amit elértünk. Azt javaslom a magyaroknak, hogy azt tanulják, azt erősítsék magukban, hogy vannak dolgok, amiket elértek. És amiket elértünk, azt meg kell becsülnünk, azok a mi sikereink" – magyarázta, hozzátéve: azt szeretné, ha a magyarok a vesztes XX. század után győztesként tudnának magukra tekinteni, amit pedig elértek, legyen az az élet bármely területén, azt ne becsüljék le.
