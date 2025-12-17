Orbán Viktor szerint lassan fel kell tegyük a kérdést: hogy jutott ide az unió?

"Alig néhány éve az Európai Unió még versenyképes volt" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, majd rámutatott arra, mi történt azóta.
Azóta
tönkretett gazdaságok,
migráció,
háború.
Lassan fel kell tegyük a kérdést: hogy jutott ide az unióKi a felelős?
- tette hozzá a miniszterelnök, aki egy videót is megosztott.
Mutatjuk!
