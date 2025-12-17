Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor szerint lassan fel kell tegyük a kérdést: hogy jutott ide az unió?

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 17. 21:41 / FRISSÍTÉS: 2025. december 17. 21:41
Ki a felelős? Erre mutatott rá Orbán Viktor.
"Alig néhány éve az Európai Unió még versenyképes volt" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, majd rámutatott arra, mi történt azóta.

Háborúellenes Gyűlés, Mohács, 2025.12.13 DÁP, HEGY orbán Viktor
Orbán Viktor szerint időszerű feltenni egy kérdést / Fotó: MW

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Azóta ➡️

❌ tönkretett gazdaságok,

❌ migráció,

❌ háború.

Lassan fel kell tegyük a kérdést: hogy jutott ide az unió❓Ki a felelős?

- tette hozzá a miniszterelnök, aki egy videót is megosztott.

Mutatjuk!

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
