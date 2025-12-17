Orbán Viktor szerint lassan fel kell tegyük a kérdést: hogy jutott ide az unió?

"Alig néhány éve az Európai Unió még versenyképes volt" - írta a közösségi oldalán Orbán Viktor, majd rámutatott arra, mi történt azóta.

Orbán Viktor szerint időszerű feltenni egy kérdést / Fotó: MW

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

Azóta tönkretett gazdaságok, migráció, háború. Lassan fel kell tegyük a kérdést: hogy jutott ide az unió Ki a felelős?

- tette hozzá a miniszterelnök, aki egy videót is megosztott.

