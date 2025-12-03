Orbán Viktor: A nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos

Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Megjött a teljes Tisza-csomag, így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa - írta Orbán Viktor.
Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy a nyár után a tél is a Tisza-csomagtól hangos.  “Nem fogok mindent elmondani, mert akkor megbukunk” - hangzott a Tisza alelnökének örökbecsűje. Akkor még azt hittük, Tarr Zoltán csak a progresszív adóemelésre gondolt - írta a miniszterelnök.

Aztán megjött a teljes Tisza-csomag. Mind a 600 oldal. Így megtudtuk, hogy az adóemelés csak a jéghegy csúcsa. A Tisza megszorító csomagja ennél sokkal durvább. Megszüntetnék a GYED-et és a családi adókedvezményeket, privatizálnák a nyugdíjrendszert és fizetőssé tennék az egészségügyi ellátást. Legalább tudjuk mivel állunk szemben. Egy újabb baloldali párttal és egy újabb baloldali megszorító csomaggal. Ideje volt, hogy tiszta víz kerüljön a pohárba.

- fogalmazott bejegyzésében Orbán Viktor.

