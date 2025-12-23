Orbán Viktor: Százezren kerestük a szegedi gyűlés után, végül csak meglett

Szívmelengető összefogásnak lehettek szemtanúi a Digitális Polgári Kör (DPK) zárt Facebook-csoportjának tagjai a napokban: Orbán Viktor ugyanis itt kért segítséget a szegedi találkozó kapcsán.
Mint kiderült, egy fehér inges, fonott kalapot viselő kisfiú aláírást kért a zászlajára a miniszterelnöktől. Orbán Viktor ennek rendje és módja szerint meg is ígérte, hogy a Lázárinfó után aláírja a zászlót, ám a nagy tömegben végül szem elől tévesztették egymást. A fiú felkutatásához a miniszterelnök a közel 80 ezer tagot számláló Első DPK-csoportban kért segítséget. A közös összefogás végül sikerrel járt: megtalálták az édesanyát, aki kommentben jelentkezett Orbán Viktor bejegyzése alatt. Azóta pedig már sor került a személyes találkozásra is.
Százezren kerestük a szegedi gyűlés után, végül csak meglett Gyurkó. Aláírás, és a fa alá is kerül egy kis meglepetés. Boldog karácsonyt!
- osztotta meg a Facebook-oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.
