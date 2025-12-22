KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
3°C Székesfehérvár

Zénó névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Gondterhelt arccal nézett maga mellé Orbán Viktor: lesz dolga az ünnepek alatt

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 21:10
könyvolvasás
Nem fog unatkozni a miniszterelnök.

Mozgalmas napon van túl a miniszterelnök, délelőtt az M4-es autóút felújított szakaszát adta át, este pedig már a TV2-nek adott interjút. A munka pedig ezután sem áll le.

A miniszterelnök a dolgozóirodájából jelentkezett egy videóval a közösségi oldalán. A téma pedig ezúttal az olvasás volt, amire az ünnepek között most lesz ideje.

Olvasni jó!

- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu