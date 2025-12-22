Gondterhelt arccal nézett maga mellé Orbán Viktor: lesz dolga az ünnepek alatt

Mozgalmas napon van túl a miniszterelnök, délelőtt az M4-es autóút felújított szakaszát adta át, este pedig már a TV2-nek adott interjút. A munka pedig ezután sem áll le.
A miniszterelnök a dolgozóirodájából jelentkezett egy videóval a közösségi oldalán. A téma pedig ezúttal az olvasás volt, amire az ünnepek között most lesz ideje.
Olvasni jó!
- fűzte a videóhoz Orbán Viktor.
