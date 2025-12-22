Orbán Viktor: Európát háború fenyegeti, ezért tartjuk a háborúellenes gyűléseket

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn este interjút adott a TV2-nek. Egy, a miniszterelnök közösségi média oldalán közzétett rövid videó szerint a beszélgetésben szó lesz az ukrajnai háborúról, illetve arról is, miként maradhat ki hazánk a konfliktusból.
Európát háború fenyegeti, ezért tartjuk a háborúellenes gyűléseket
– jelentette ki a miniszterelnök.
A múlt héten egy haditanácsot tartottak az Európai Unió vezetői. A kontinens azért került közel a háborúhoz, mert az Egyesült Államok és Európa között ellentét alakult ki: Donald Trump békét akar, az Európai Unió viszont háborút.
– Az amerikaiak visszafogó ereje megszűnt – fogalmazott a kormányfő.
Korábban elgondolhatatlan volt, hogy a NATO-n belül előforduljon, hogy az Egyesült Államok valamire azt mondja, hogy nem, ennek ellenére pedig az európai államok ezt végrehajtják
– fejtette ki a miniszterelnök.
Orbán Viktor kiemelte: a háborúhoz olyan közel vagyunk, amit a magyar közvélemény nem tud elképzelni, a háborúellenes gyűlések abban segítenek, hogy ez megtapasztalható legyen. Volt egy német haditerv, miszerint a nyugat-európai devizatartalékokat el kell venni az oroszoktól, ezzel az oroszok nyílt ellenségeivé váltunk volna, ezt el kellett hárítani. A magyar kormányfő ehhez hozzátette a magáét, a döntő lökést végül a belga miniszterelnök hősies kiállása jelentette, aki végül nemet mondott a németeknek.
Az olaszok és a franciák nem hagyták magára Belgiumot, így a németek nem tudták átvinni a javaslatukat
– idézte fel Orbán Viktor.
A miniszterelnök hangsúlyozta: most háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el. Az unió másképpen akar Ukrajnának pénzt adni, két évre 90 milliárd eurót, de az uniónak nincs pénze. A bankárokhoz mentek kölcsönért, de ez a kölcsön soha nem fog visszajönni. A hitelfelvétel mögötti garanciát a szlovákok, a csehek és a magyarok nem vállalták, az adófizetők pénzét nem akarják betenni egy kétes kölcsönmanőverbe.
Ez a magyar családoknak 400 milliárdjába került volna, ezt nem fizetjük ki, ami tény
– emelte ki Orbán Viktor.
– Összességében magáncégeken keresztül nekünk több vagyunk van Oroszországban, mint ami vagyont mi lefoglalnánk Európában - mondta a kormányfő.
Hozzátette, különböző nagyvállalatokon keresztül Magyarországnak is komoly vagyona van Oroszországban.
Aki időt nyer, életet nyer
– magyarázta a miniszterelnök, majd hozzátette, abban reménykedik, hogy az orosz-amerikai tárgyalások az európai politikai elit kampányolása ellenére is sikerrel zárul.
A kormányfő szerint a nyugati közvélemények esetében a háborúellenesek már többségbe kerültek a háborúellenes hangok. A növekvő költségek eddig egyértelműen háborúellenessé teszik a közvéleményeket.
Orbán Viktor elmondta, Magyarország mindkét világháborúnak hatalmas vesztese volt, éppen ezért
magyar fejjel a háború a legrettenetesebb dolog, ami előjöhet.
„Tudjuk, hogyan emészti fel egy nemzet jövőjét, és évtizedek munkáját egy háború. Ez nyugaton nincs meg” – jelentette ki a kormányfő.
A miniszterelnök elmondta, miközben senki se akar háborút, addig egy olyan tolóerő jön létre különböző csoportoknak és érdekköröknek köszönhetően, amelynek eredményeként a politikusok beletántorognak a konfliktusba.
A miniszterelnök elmondta, miközben senki se akar háborút, addig egy olyan tolóerő jön létre különböző csoportoknak és érdekköröknek köszönhetően, amelynek eredményeként a politikusok beletántorognak a konfliktusba.
A miniszterelnök kifejtette: a bankárok tolják bele a politikusokat a háborúba, pontosan ez történt az első világháborúban is, amire mi magyarok jól emlékszünk. A következő 3-4 hónapban élesebben rajzolódik ki a magyar és az európai politika közötti választóvonal a béke- és a háborúpártiak között. A németek háborúpártiak, az Európai Néppárt háborús párt, hozzájuk tartozik a Tisza, így az is háborús párt, a Fidesz–KDNP pedig a békepárt. A többségben lévő háborús párt bejelentette, hogy 2030-ig készen kell állni arra, hogy Oroszországgal háborút vívjanak, ezért most a választáson az a kérdés, hogy béke vagy háborúpárti erők fognak nyerni Magyarországon.
Nem fogjuk hagyni, hogy beletoljanak minket a háborúba
– tette egyértelművé a kormányfő.
Szerinte egy háborúban mindent elvisz a víz, muszáj lehorgonyoznunk a béke mellett, de jobb az esélyünk, mint az első és a második világháborúban.
– Nekünk és nekem sikerülni fog a kimaradás a háborúból – jelentette ki.
Orbán Viktor a beszélgetés során kitért a hazai adóforradalomra is, amiről elárulta, hogy rengeteget kellett kotlania rajta, már fél évvel korábban el akarták indítani az erre irányuló intézkedéseket. A brüsszeli szankciók blokkolják az európai és benne a magyar gazdaságot, így fél év után jutottak oda, hogy elindítják a fix kamatozású otthonteremtési és a vállalkozóknak szóló hitelprogramot, a 14. havi nyugdíjat, a két- és háromgyerekes édesanyák élethosszig tartó adómentességet kaptak, utóbbi példátlan a világon.
Az év végére minden program megindult, csak mi teszünk ilyet egy háborúra készülődő korszakban
– világított rá a miniszterelnök.
A kormányfő kitért a Tisza Párt programjára, amivel kapcsolatban elmondta, a Tisza Párt programja, Brüsszel programja.
Magyarországnak azonban nem szabad a brüsszeli útra lépni, nekünk a magyar úton kell maradni.
Cikkünk folyamatosan frissül...
