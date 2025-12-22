Orbán Viktor: Európát háború fenyegeti, ezért tartjuk a háborúellenes gyűléseket

Mint arról már beszámoltunk, Orbán Viktor hétfőn este interjút adott a TV2-nek. Egy, a miniszterelnök közösségi média oldalán közzétett rövid videó szerint a beszélgetésben szó lesz az ukrajnai háborúról, illetve arról is, miként maradhat ki hazánk a konfliktusból.

Orbán Viktor Fotó: NurPhoto via AFP

Európát háború fenyegeti, ezért tartjuk a háborúellenes gyűléseket

– jelentette ki a miniszterelnök.

A múlt héten egy haditanácsot tartottak az Európai Unió vezetői. A kontinens azért került közel a háborúhoz, mert az Egyesült Államok és Európa között ellentét alakult ki: Donald Trump békét akar, az Európai Unió viszont háborút.

– Az amerikaiak visszafogó ereje megszűnt – fogalmazott a kormányfő.

Korábban elgondolhatatlan volt, hogy a NATO-n belül előforduljon, hogy az Egyesült Államok valamire azt mondja, hogy nem, ennek ellenére pedig az európai államok ezt végrehajtják

– fejtette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor kiemelte: a háborúhoz olyan közel vagyunk, amit a magyar közvélemény nem tud elképzelni, a háborúellenes gyűlések abban segítenek, hogy ez megtapasztalható legyen. Volt egy német haditerv, miszerint a nyugat-európai devizatartalékokat el kell venni az oroszoktól, ezzel az oroszok nyílt ellenségeivé váltunk volna, ezt el kellett hárítani. A magyar kormányfő ehhez hozzátette a magáét, a döntő lökést végül a belga miniszterelnök hősies kiállása jelentette, aki végül nemet mondott a németeknek.

Az olaszok és a franciák nem hagyták magára Belgiumot, így a németek nem tudták átvinni a javaslatukat

– idézte fel Orbán Viktor.

A miniszterelnök hangsúlyozta: most háborúmentes karácsonyunk lesz, de a háborús veszély nem múlt el. Az unió másképpen akar Ukrajnának pénzt adni, két évre 90 milliárd eurót, de az uniónak nincs pénze. A bankárokhoz mentek kölcsönért, de ez a kölcsön soha nem fog visszajönni. A hitelfelvétel mögötti garanciát a szlovákok, a csehek és a magyarok nem vállalták, az adófizetők pénzét nem akarják betenni egy kétes kölcsönmanőverbe.

Ez a magyar családoknak 400 milliárdjába került volna, ezt nem fizetjük ki, ami tény

– emelte ki Orbán Viktor.