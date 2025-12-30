Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Nem megyünk értelmetlen háborúba

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 30. 14:06
mohácsHáborúellenes Gyűlés
A miniszterelnök kijelentette: ez nem a mi háborúnk.
Orbán Viktor Facebook-oldalán mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a Háborúellenes Gyűléseken!

Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Ez nem a mi háborúnk. 

- írta a miniszterelnök, és egy videót is megosztott, amelyen Bubreg István, a Mohácsi Sokacok olvasókörének elnöke mondja el véleményét.

