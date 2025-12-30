Orbán Viktor: Nem megyünk értelmetlen háborúba

Orbán Viktor Facebook-oldalán mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a Háborúellenes Gyűléseken!
Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Ez nem a mi háborúnk.
- írta a miniszterelnök, és egy videót is megosztott, amelyen Bubreg István, a Mohácsi Sokacok olvasókörének elnöke mondja el véleményét.
