Orbán Viktor: Nem megyünk értelmetlen háborúba

Orbán Viktor Facebook-oldalán mondott köszönetet mindenkinek, aki részt vett a Háborúellenes Gyűléseken!

Nem megyünk egy olyan értelmetlen háborúba, amihez a magyaroknak semmi köze. Ez nem a mi háborúnk.

- írta a miniszterelnök, és egy videót is megosztott, amelyen Bubreg István, a Mohácsi Sokacok olvasókörének elnöke mondja el véleményét.