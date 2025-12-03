Kálloy Molnár PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
MagazinokJátékBors Lexikon
RETRO RÁDIÓ
5°C Székesfehérvár

Ferenc, Olívia névnapja

Aktuális Sztár Sport Életmód Travelo Astronet Napi doktor TV Műsor

Orbán Viktor: „Moszkva. Sikeres tárgyalások mögöttünk”

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 03. 21:57
Vlagyimir Putyinenergiabiztonságtárgyalás
A közösségi oldalán számolt be a részletekről a kormányfő.

Mint az ismert, Orbán Viktor múlt hét pénteken Moszkvában járt, ahol Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével tárgyalt.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor: Moszkva. Sikeres tárgyalások mögöttünk

A miniszterelnök ennek kapcsán most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatta az út legjobb pillanatait.

Moszkva. Sikeres tárgyalások mögöttünk.

  • Energiabiztonság
  • Megfizethető, alacsony energiaárak

- összegezte a Facebook-oldalán közzétett posztjában a kormányfő.

Íme a videó:

 

Google News Borsonline
A legfrissebb hírekért kövess minket a Bors Google News oldalán is!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu