Mint az ismert, Orbán Viktor múlt hét pénteken Moszkvában járt, ahol Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével tárgyalt.

Orbán Viktor és Vlagyimir Putyin Fotó: AFP / AFP

Orbán Viktor: Moszkva. Sikeres tárgyalások mögöttünk

A miniszterelnök ennek kapcsán most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatta az út legjobb pillanatait.

Moszkva. Sikeres tárgyalások mögöttünk. Energiabiztonság

Megfizethető, alacsony energiaárak

- összegezte a Facebook-oldalán közzétett posztjában a kormányfő.

Íme a videó: