Orbán Viktor: „Moszkva. Sikeres tárgyalások mögöttünk”

Mint az ismert, Orbán Viktor múlt hét pénteken Moszkvában járt, ahol Vlagyimir Putyinnal, Oroszország elnökével tárgyalt.
A miniszterelnök ennek kapcsán most egy friss videóval jelentkezett a közösségi oldalán, amiben bemutatta az út legjobb pillanatait.
Moszkva. Sikeres tárgyalások mögöttünk.
- összegezte a Facebook-oldalán közzétett posztjában a kormányfő.
Íme a videó:
