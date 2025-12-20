Balázs PéterTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 08:46
európai uniószuverenitásorbán viktor
"Vétójog nélkül az EU egy birodalom. Márpedig mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat" - jelentette ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor Brüsszelben, 2025 december, MTI
Orbán Viktor elmondta: vétójog nélkül az EU egy birodalom /  Fotó: MTI

Orbán Viktor: Ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban

Ha a nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakult egy birodalommá. Ami nemcsak egy szuverenitás-kérdés a magyaroknak, nekem speciel személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretén belül éltünk volna jól. Tehát a nemzeti szuverenitás és a függetlenség, meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van, ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban, nemcsak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdasági érdekeink miatt sem

- mondta el a felvételen a miniszterelnök.

 

