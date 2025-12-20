Orbán Viktor: Mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat

"Vétójog nélkül az EU egy birodalom. Márpedig mi nem adjuk fel a szuverenitásunkat" - jelentette ki a közösségi oldalán Orbán Viktor, egy videó kíséretében.

Orbán Viktor elmondta: vétójog nélkül az EU egy birodalom / Fotó: MTI

Orbán Viktor: E zért nem szabad részt vennünk egy birodalomban

Ha a nemzetállamoktól el tudják venni a döntő kérdésekben a vétójogot, akkor az egész Európai Unió átalakult egy birodalommá. Ami nemcsak egy szuverenitás-kérdés a magyaroknak, nekem speciel személyesen is az, hanem az gazdasági kérdés is. Én még olyat nem láttam, hogy mi egy elnyomó birodalom keretén belül éltünk volna jól. Tehát a nemzeti szuverenitás és a függetlenség, meg a magyar életszínvonal között egyenes összefüggés van, ezért nem szabad részt vennünk egy birodalomban, nemcsak lelki okokból, meg az ezeréves történelmünk miatt, hanem a gazdasági érdekeink miatt sem

- mondta el a felvételen a miniszterelnök.