Orbán Viktor megmutatta, milyen nagy az ország szíve

Viccnek indult, segítség lett belőle. A firkás pulcsikból és a többi DPK-termékből befolyt összegből eddig 50 millió forint gyűlt össze, amit a Kárpátaljai KEGYES Alapítványnak ajánlunk fel a közmédia Jónak lenni jó! kampányában. És itt még nincs vége. A virágos rajzos pulcsira ma még lehet licitálni. Kérem, tegyék meg a téteket, mert minden forint jó célra megy