Orbán Viktor megmutatta, milyen nagy az ország szíve

kárpátaljai kegyes alapítvány
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 21. 14:02 / FRISSÍTÉS: 2025. december 21. 15:09
jónak lenni jóOrbán Viktor
A firkás pulcsikból és a többi DPK-termék árából eddig 50 millió forint gyűlt össze.
Orbán Viktor Facebook-oldalán posztolt arról, hogy országunknak nagy a szíve.

Viccnek indult, segítség lett belőle. A firkás pulcsikból és a többi DPK-termékből befolyt összegből eddig 50 millió forint gyűlt össze, amit a Kárpátaljai KEGYES Alapítványnak ajánlunk fel a közmédia Jónak lenni jó! kampányában. És itt még nincs vége. A virágos rajzos pulcsira ma még lehet licitálni. Kérem, tegyék meg a téteket, mert minden forint jó célra megy

- írta bejegyzésében a miniszterelnök, és egy videót is megosztott.

Orbán Viktor azt is megmutatta, miként áradt a szeretet a szegedi Háborúellenes Gyűlésen:

 

