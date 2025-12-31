Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

A közmédiának adott interjú fő témája béke és a háború volt, de mások mellet szó volt még a jövő év tervekről, a gazdaságról is. A beszélgetés során Orbán Viktor kihangsúlyozta:
2026-ban én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek fölhatalmazást tőlük. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből.
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.