Orbán Viktor: 2026-ban arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 14:13
Ahogy arról a Bors beszámolt, Orbán Viktor egy váratlan bejelentéssel indította a napot, miszerint szerda délután 13 órakor élő évértékelő interjút ad.
A közmédiának adott interjú fő témája béke és a háború volt, de mások mellet szó volt még a jövő év tervekről, a gazdaságról is. A beszélgetés során Orbán Viktor kihangsúlyozta:

2026-ban én arra kérek mandátumot az emberektől az előttünk álló választáson, arra kérek mandátumot a magyaroktól, hogy kimaradjunk az európai háborúból. Erre kérek fölhatalmazást tőlük. Azt szeretném tőlük kérni, hogy abban erősítsenek meg, arra hatalmazzanak fel, hogy tartsam kívül Magyarországot az európai háborús szövetségből. 

 

 

