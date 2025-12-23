Orbán Viktor: Minden tervünket végrehajtottuk

Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek. Bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét. Bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét. Két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket. 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak. A nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést. És a sort még hosszan folytathatnám.