Orbán Viktor: Minden tervünket végrehajtottuk

A miniszterelnök bejegyzésében kiemelete, hogy furcsa évünk volt. Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút. Hozzátette, hogy ennek ellenére itthon minden tervüket végrehajtották, amelyeket még a béke reményében tűztek ki célul.
Ezt követően azt írta:
Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek. Bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét. Bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét. Két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket. 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak. A nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést. És a sort még hosszan folytathatnám.
A kormányfő végezetül azt mondta:
Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is.
