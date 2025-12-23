KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Minden tervünket végrehajtottuk

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 23. 07:15
béke14. havi nyugdíjkormányülés
Hamarosan kezdődik a kormányülés. Ha a munka végére érünk, akkor idén az utolsó - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.
Bors
A miniszterelnök bejegyzésében kiemelete, hogy furcsa évünk volt. Trump elnök és a világ békepárti többségének minden erőfeszítése ellenére idén nem sikerült lezárni az orosz-ukrán háborút. Hozzátette, hogy ennek ellenére itthon minden tervüket végrehajtották, amelyeket még a béke reményében tűztek ki célul.

Ezt követően azt írta:

Elindítottuk Európa legnagyobb otthonteremtési programját, amellyel már 15 ezren éltek. Bevezettük a három- és kétgyermekes édesanyák adómentességét. Bevezettük, és februárban kifizetjük a 14. havi nyugdíj első részletét. Két lépcsőben megdupláztuk a családi adókedvezményeket. 90 milliárdos adó- és bürokráciacsökkentő programot és fix 3%-os hitelprogramot indítottunk a kis- és középvállalkozásoknak. A nemzetközi szankciós környezetben is megvédtük a rezsicsökkentést. És a sort még hosszan folytathatnám.

A kormányfő végezetül azt mondta: 

Szavak helyett tettek. Erre készülünk a mai kormányülésen is.

Orbán Viktor: Furcsa évünk volt 

