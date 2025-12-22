Orbán Viktor: Két út áll előttünk

"Két út áll előttünk" - jelentette be nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

a brüsszeli út: a pénzünket elviszik Ukrajnába a magyar út: a magyarok pénze Magyarországon marad, és gyarapodik az ország. Ez a jövő évi választás tétje!

- tette hozzá a miniszterelnök a posztban, amelyben egy videót is megosztott.