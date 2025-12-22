KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Két út áll előttünk

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 22. 13:09
Orbán Viktor elmondta, ez a jövő évi választás tétje.
"Két út áll előttünk" - jelentette be nemrég a közösségi oldalán Orbán Viktor.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Ezt írta Orbán Viktor / Fotó: mw

Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor

❌ a brüsszeli út: a pénzünket elviszik Ukrajnába

✅ a magyar út: a magyarok pénze Magyarországon marad, és gyarapodik az ország.

Ez a jövő évi választás tétje!

- tette hozzá a miniszterelnök a posztban, amelyben egy videót is megosztott.

 

