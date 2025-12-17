Orbán Viktor levelet írt az oroszok elnökének, ezt kérdezte tőle

Ezelőtt néhány héttel írtam egy levelet az oroszok elnökének, és azt kérdeztem tőle, hogy amennyiben az unió az orosz befagyasztott vagyont elveszi, akkor lesznek-e válaszlépések, és a válaszlépéseknél az oroszok figyelembe veszik-e azt, ki hogyan szavazott ennél a döntésnél. És erre kaptam egy választ, benne az szerepel, hogy a nemzetközi jog minden eszközét felhasználva erőteljes válaszlépések lesznek, és ebben figyelembe fogják venni, hogy melyik tagállama az uniónak hogyan foglalt állást. Tehát mi, magyarok levédtük magunkat, és világossá tettük, hogy Magyarország nem fogja támogatni bármely ország, nemcsak Oroszország, bármely ország devizatartalékának elvételét.