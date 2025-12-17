Orbán Viktor levelet írt az oroszok elnökének, ezt kérdezte tőle

Orbán Viktor Facebook-oldalán írt arról, hogy terepszemlét tartott Brüsszelbe menet.
Az orosz vagyon elkonfiskálása, kisajátítása, ahogy a bizottság terveiben szerepel, vagyis hogy elvesszük a befagyasztott vagyont az oroszoktól, és odaadjuk az Oroszországgal háborúban álló Ukrajnának, az nem más, mint egy nyílt hadüzenet.
- fejtette ki a miniszterelnök. Hozzátette, ilyet még nem látott, de szerinte ezt a lépést az oroszok is hadüzenetként fogják értelmezni, a kérdés csak az, hogy milyen válaszüzenet következik.
Ezelőtt néhány héttel írtam egy levelet az oroszok elnökének, és azt kérdeztem tőle, hogy amennyiben az unió az orosz befagyasztott vagyont elveszi, akkor lesznek-e válaszlépések, és a válaszlépéseknél az oroszok figyelembe veszik-e azt, ki hogyan szavazott ennél a döntésnél. És erre kaptam egy választ, benne az szerepel, hogy a nemzetközi jog minden eszközét felhasználva erőteljes válaszlépések lesznek, és ebben figyelembe fogják venni, hogy melyik tagállama az uniónak hogyan foglalt állást. Tehát mi, magyarok levédtük magunkat, és világossá tettük, hogy Magyarország nem fogja támogatni bármely ország, nemcsak Oroszország, bármely ország devizatartalékának elvételét.
