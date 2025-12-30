Orbán Viktor képekkel emlékezett, ez történt az elmúlt hónapokban

Orbán Viktor több részletben mutatta meg, miként telt a 2025-ös év. Nemrég írtunk arról, hogy a miniszterelnök miként összegezte a júliustól szeptemberig tartó időszakot, itt pedig egy videót is láthatsz a nyárról. A miniszterelnök, most újabb posztban jelentkezett.
2025 képekben. Negyedik rész.
- írta a kormányfő az október-novembert bemutató képösszefoglalóhoz.
