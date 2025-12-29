2025 képekben - Orbán Viktor elhozta a harmadik részt

Nagy évösszegzést tart Orbán Viktor. Mialatt 2025 vészesen közeleg a végéhez, a miniszterelnök képekkel és videókkal foglalja össze az idei esztendő fontosabb eseményeit. Nemrég a júliustól szeptemberig tartó időszak került sorra.

Nagy évösszegzést tart Órbán Viktor / Fotó: Orbán Viktor/Facebook

Újabb fotókkal jelentkezett Orbán Viktor

2025 képekben. Harmadik rész

- jegyezte meg a képek mellett a miniszterelnök.