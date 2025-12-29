Orbán Viktor nemrég bejelentette: ekkor lesz az évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató

Nagy bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a posztjában az évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató időpontját osztotta meg.
Évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató 2026. január 5. 11:00. Kérdés nem marad válasz nélkül
- jelentette be a miniszterelnök.
