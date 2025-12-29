KarácsonyTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor nemrég bejelentette: ekkor lesz az évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató

orbán viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 29. 11:01
miniszterelnöksajtótájékoztató
Fontos időpontot osztott meg Orbán Viktor.
Nagy bejelentést tett a közösségi oldalán Orbán Viktor. A miniszterelnök a posztjában az évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató időpontját osztotta meg.

Háborúellenes Gyűlés Szegeden – Orbán Viktor 12.20 Szeged
Fontos időpontot tett közzé Orbán Viktor / Fotó: mw

 

Ezt írta Orbán Viktor

Évnyitó nemzetközi sajtótájékoztató 2026. január 5. 11:00. Kérdés nem marad válasz nélkül

- jelentette be a miniszterelnök.

 

