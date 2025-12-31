„A régi ellenzék helyett egy új ellenzék jön, ami lényegét tekintve nem változott” – Orbán Viktor kemény kritikát fogalmazott meg

Mindennek megvan a maga ideje: a kampánynak is, meg a kormányzásnak is. Egy kormányzópárt nem igazíthatja a lépéseit aszerint, hogy éppen mi történik az ellenzéki oldalon - írta Facebook-oldalán Orbán Viktor.

A közmédiának adott interjúja után a kormányfő hosszabb bejegyzését így folytatta:

Az ellenzéki oldalon most éppen újjászervezték magukat. A régi ellenzék helyett egy új ellenzék jön, ami lényegét tekintve nem változott. Az én logikám, politikai felfogásom szerint ott ugyan személyi változás történt, de lényegi változás nem.

Orbán Viktor ezt követően kiemelte:

Ott azok vannak, akik elfogadják a migrációs paktumot Brüsszelből. Ott azok vannak, akik, ha háború van, akkor együtt mennek az európaiakkal a háborúba. Ott azok vannak, akik, ha Brüsszel genderszabályozást követel Magyarországon, akkor azt hajlandóak megtenni. Hogyha Európa hadigazdálkodást követel Magyarországtól, akkor azt hajlandóak megtenni.

A miniszterelnök szerint ezért neki nem az volt a dolga az elmúlt időszakban, hogy a kampány-versenyfutásba benevezzen.

Nekem az volt a dolgom, hogy ki tudjunk maradni abból a bajból, veszedelemből, amely fenyegeti Magyarországot: a háborúból és a hadigazdálkodásból

- tette hozzá.