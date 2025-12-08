Orbán Viktor: Egyetlen migránst sem fogadunk be

Orbán Viktor Facebook-oldalán fejtette ki, hogy Brüsszel arra kényszerítené Magyarországot, hogy fizessen még többet vagy fogadjon be migránsokat, amit elfogadhatatlannak tart.
Magyarország így is eleget költ az Unió külső határának megvédésére. Egyetlen migránst sem fogadunk be, és nem is fizetünk más migránsaiért. Magyarország nem hajtja végre a Migrációs Paktum intézkedéseit. Lázadás indul!
- tette hozzá a miniszterelnök.
