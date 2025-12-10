Tisza-AdóSztárban Sztár All Stars14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Orbán Viktor: Brüsszel legújabb migrációs döntése tiszta vizet öntött a magyar politika poharába

Orbán Viktor
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 10. 07:13
migrációBrüsszel
Orbán Viktor szerint erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás.
Bors
A szerző cikkei

"Elvált a tüdő a májtól. Brüsszel legújabb migrációs döntése tiszta vizet öntött a magyar politika poharába" - írta szerda reggel a közösségi oldalán Orbán Viktor.

2025.12.06 HEGY / Kecskemét Orbán Viktor
Erre hívta fel a figyelmet Orbán Viktor / Fotó: MW

Ezt írta Orbán Viktor

Brüsszel úgy döntött, hogy júliustól Magyarországnak migránsokat kell befogadnia a többi uniós országból, vagy fizetnie az ellátásukért. Minden évben annyit, amennyit a Bizottság előír

- tette hozzá

Szerintünk erre egyetlen hazafias válasz létezik: a lázadás. Ezt is fogjuk tenni. Ide migráns a mi kormányzásunk alatt nem teszi be a lábát. Se délről, se nyugatról

- emelte ki.

Brüsszel magyarországi megbízottjai közben készen állnak arra, hogy hátba támadják a magyarokat, és megegyezzenek a Bizottsággal a migránsok befogadásáról.  Ez van

- zárta a bejegyzését a miniszterelnök.

 


 

 

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
