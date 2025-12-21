Orbán Viktor: Adni jó

Orbán Viktor a Másként című könyve dedikálásáról posztolt.
Adni jó!
- írta az ünnepekre való tekintettel a miniszterelnök.
Mindig örültem, ha maradt időm és erőm ki- vagy elkalandozni a politika hatalmi gépezetének hatósugarán túlra. Ilyenkor ugyanaz a cél és meggyőződés vezetett, mint a politika szokásos napi malmában: mozgósítani a magyar nemzet erőforrásait, ahol pedig még hiányok vannak, ott létrehozni azokat a szellemi és lelki erőket, amelyek segítségével ismét elfoglalhatjuk a világban azt a helyet, amit ez a nép tehetsége, jelleme és történelme alapján megérdemel. Ebből a szándékból születtek az itt közölt beszédek - írta könyvajánlójában Orbán Viktor.
