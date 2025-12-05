Orbán Viktor: a baloldal mindig adót emel

Orbán Viktor Facebook-posztban hasonlította össze a jobb- és baloldalt.

A baloldal mindig adót emel. A jobboldal arra törekszik, hogy minél több pénz maradjon az embereknél.

- írta bejegyzésében.

Mi is egyetlen módon avatkozunk be, az pedig a családok javára történő beavatkozás, mert mi azt szeretnénk, hogyha a gyermeknevelésnek a költségei, azok minél kisebbek lennének

- emelte ki a kormányfő. Hozzátette, a kormány célja, hogy a gyermeket nevelő szülők ne éljenek rosszabbul, mint azok, akik nem vállalnak gyereket, ezért is vezették be a családi adókedvezmény-rendszert.