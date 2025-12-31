Brigitte BardotTisza-Adó14. havi nyugdíjHáborúellenes Gyűlés
Nyitrai Zsolt: Szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra

Nyitrai Zsolt
PUBLIKÁLÁS: 2025. december 31. 10:46
magyarország kormányaMOHOSZhorgász
Szavak helyett tettek, a horgászok közössége 2026-ban is számíthat a kormányra - közölte a miniszterelnök főtanácsadója a Facebook-oldalán megjelent videójában.
N.T.
Nyitrai Zsolt elmondta: Magyarország az "egymillió horgász hazája", közös eredmény, hogy megszűnt a kereskedelmi célú halászat a természetes vizeken, illetve a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) kezelésébe került a legtöbb magyarországi vízterület. A főtanácsadó a köszönetét fejezte ki, hogy a horgászok vigyáznak "vizeink környezetére".

NYITRAI Zsolt
Nyitrai Zsolt 
Fotó: Kovács Attila

Hozzátette, hogy már horgászkártya és külön applikáció segíti a gyors ügyintézést, közösen alkották meg a Nemzeti Horgászturisztikai Stratégiát, amely konkrét intézkedésekkel és forrásokkal segíti a horgászvizek szolgáltatásainak bővítését, nemcsak "a pecások", hanem magyar családok, kirándulók számára is.

A videóban Szűcs Lajos, a MOHOSZ elnöke arról beszélt, hogy 2026-ban nem emelkednek a horgászokmányok árai, így az állami horgászjegy, a fogási napló és a MOHOSZ elvárása szerint az alhaszonbérleti vizeken a területi jegyek ára is változatlan marad.

A horgászok kényelmét szolgálja, hogy január elsejétől az egyesületi tagság és valamennyi szükséges okmány online, akár otthonról is megújítható azoknál az egyesületeknél, amelyek csatlakoztak a MOHOSZ új rendszeréhez.

A MOHOSZ célja továbbra is az, hogy kiszámítható feltételeket, korszerű ügyintézést, és halakban gazdag, élhető vízpartokat biztosítson 

- emelte ki.

Jó szezonra készülünk, mindenkinek eredményes, élményekben gazdag új évet kívánok!

- fogalmazott az elnök.

 

