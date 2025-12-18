Most kezdődik a tánc: Orbán Viktor lendülete még kitart

Orbán Viktor lendülete még talán kitart: este 6-kor kezdték el ugyanis tárgyalni a legfontosabb napirendi pontot Brüsszelben, amely nem más, mint az ukrán háború és annak finanszírozása. A magyar miniszterelnök feltette a kérdést: miért este kell ezt a vitát lefolytatni...
