Lázár János felrobbantotta a cukiságbombát: már nem csak az Orbán-pulcsi a menő

PUBLIKÁLÁS: 2025. december 20. 10:53 / FRISSÍTÉS: 2025. december 20. 11:18
Az Orbán-firkás pulcsit már-már megszoktuk a Háborúellenes Gyűlésen, de Szegeden kinyílt a Lázár-bazár is!

Szegeden is kinyílt a mörcs, de már nem csak Orbán Viktor képeivel és rajzaival díszített pulóvereket és pólókat lehet kapni. A mostani Háborúellenes Gyűlésen ugyanis emelték a tétet: kinyílt a Lázár-bazár is!

Szentkirályi Alexandra már Vitézy Dávidnak is Lázár-babát ajándékozott karácsonyra, és most bárki hazavihet egy Lázár-pólót vagy egy aprócska babát. A kommentelők már elolvadtak a babáktól.

