Kubatov Gábor: "A baloldalon annyi hülyeség történik hétről-hétre, hogy beszélni kell az igazságról"

Kubatov Gábor, a Fidesz pártigazgatója a szegedi Háborúellenes gyűlésen elmondta, a baloldalon annyi sok álhír terjed, hogy különösen fontos az igazságot közvetíteni az embereknek.
"A túloldalon annyi hülyeség történik hétről hétre, hogy az ember ezt nagyon nehezen tudja elviselni. Erről pedig beszélnünk kell. A brüsszeli út előtt pedig különösen fontos üzenete volt ezeknek a háborúellenes gyűléseknek, hiszen a magyar miniszterelnök 1,6 millió aláírással érkezett meg Brüsszelbe. Ekkora támogatással a háta mögött már bátrabban tud harcolni" - vélte Kubatov Gábor.
A párigazgató hozzátette, érdekes megnézni a média világát is, hiszen most egy kommunikációs forradalom zajlik. A közösségi média uralja a kommunikációs teret. Ehhez tudni kell alkalmazkodni - hangsúlyozta Kubatov Gábor. "A Digitális Polgári Körök megjelenése erőt és bátorságot adott az embereknek. Ez egy közösség. Régebben azt éreztem, hogy felmentem a közösségi oldalakra és ott kommentekkel el tudtak engem verni. Most azonban már olyan erős közösségünk van, hogy vita alakul ki és meg lehet őket győzni arról, hogy az igazság a mi oldalunkon van."
